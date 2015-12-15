Українського консула допустили до Сенцова і Кольченка - Клімкін

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сьогодні після запиту нашого консула від 25.08.15 (!) його нарешті допустили до Сенцова і Кольченка. Планується їх етапування", - повідомив Клімкін.

Він додав, що "хлопці зберігають силу духу і дуже цінують будь-яку підтримку з України".

"Вони дуже хочуть додому. Цього дуже хочемо й ми. LetMyPeopleGo", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова і Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ РФ оголосила, що вони є членами забороненого в Росії "Правого сектора". Згідно з версією російського слідства, активісти нібито планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді міст Криму.

25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму відповідно.