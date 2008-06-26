Клюєв: якщо будуть дострокові вибори, ПР сформує нову коаліцію і уряд

Народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ не виключає, що дострокові вибори Верховної Ради України можуть відбутися наприкінці цього або навесні наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на партійній конференції в Полтаві.

А.КЛЮЄВ наголосив, що «сьогодні розклад політичних сил в парламенті такий, що ніяка коаліція не буде працездатною». «Це означає, що необхідно буде знову йти на дострокові парламентські вибори», - додав він. За його словами, Партія регіонів може розраховувати на «збільшення свого представництва в парламенті, а, отже – сформувати нову коаліцію і уряд». А.КЛЮЄВ вважає, що «саме наш лідер Віктор ЯНУКОВИЧ має найкращі шанси ще через рік стати наступним Президентом країни».

За його словами, отримання всієї повноти влади саме Партією регіонів «дало б країні п`ятирічку відносної стабільності, можливість укріпити інститути влади, провести ефективні реформи – судову, пенсійну, освітню, податкову, бюджетну, структурну реформу економіки, забезпечити базу для подальшого економічного зростання». Водночас він наголосив, що це «можливо за умови, що вже з завтрашнього дня ми потроїмо, ні, в 10 разів збільшимо нашу роботу, перш за все на місцях – в кожному місті, селі і селищі».

А.КЛЮЄВ наголосив, що треба пам`ятати про минулі помилки і «не випускати також з поля зору питання, пов`язані з діяльністю виборчих комісій, з тим, аби виключити можливість фальсифікації підсумків виборів і бути готовими захищати підсумки волевиявлення, зокрема і в судах».

Разом з тим А.КЛЮЄВ не виключає можливості, що в нинішній Верховній Раді України буде створена нова коаліція, і тоді відпаде необхідність проведення дострокових парламентських виборів.