"Глобусу" не страшна бронетехніка, бо бетон на Майдані клав сам Єхануров

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ запевняє, що торговельний центр під Майданом Незалежності у Києві не постраждає від проведення військового параду на День Незалежності із залученням військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на випуску слухачів Національної академії оборони України.

«Я сам будівельник. І закладав той бетон, який сьогодні лежить на Майдані. Тому ні про які руйнації мови йти не може», - пояснив Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до наказу міністра оборони парад військ, присвячений 17-й річниці Незалежності України, відбудеться о 10.00 24 серпня 2008 року на Майдані Незалежності у Києві.

Цьогорічний парад відбудеться із залученням військової техніки й авіації.

Разом з тим, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони висловився категорично проти залучення важкої бронетехніки та авіації на параді до Дня незалежності України.

«Члени комітету переконані, що парад має закінчуватись підняттям поваги до Збройних Сил, а не тремтінням військових і всього суспільства за те, що, не дай Боже, щось кудись упаде, щось десь зупиниться і буде неготове», - сказав голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО.

За його словами, комітет рекомендуватиме змінити формат параду і не залучати важку бронетехніку та авіацію. Він пояснив, що дуже важко буде гарантувати безпеку, а, по-друге, треба враховувати підземні споруди на Хрещатику.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що, орієнтовно, проведення параду у такому форматі коштуватиме 70-75 млн. грн., які не передбачені бюджетом, і ці кошти «треба буде знімати з солдатського котла».