Тимошенко виконає свої зобов'язання, але після приватизації

Уряд обіцяє виконати зобов`язання з виплати знецінених заощаджень вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР, але поновлення виплат можливе лише за умови розблокування програми приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в інтерв`ю журналістам під час поїздки до Луганської області.

Згідно з повідомленням, обнародуваним на сайті Кабінету Міністрів, керівник уряду у зв`язку з цим нагадала, що частина коштів для виплати компенсацій передбачалося одержати за рахунок надходжень від приватизації ряду об`єктів.

"Ми робитимемо все, аби виконати свої зобов`язання щодо виплати заощаджень", - запевнила Ю.Тимошенко.

Разом з тим, прем`єр заявила, що на сьогодні більш як 150 урядових законопроектів залишаються в парламенті без розгляду, а десятки постанов Кабміну, пов`язаних з детінізацією і розвитком економіки, зупинено.

"Цим здійснюється бажання заблокувати роботу уряду", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.