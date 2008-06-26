Ющенко відправив Тимошенко на узгодження із Стельмахом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду подати узгоджені макроекономічні показники до 28 червня.

Як повідомляє прес-служба Президента, у телеграмі уряду, направленій 26 червня, глава держави нагадує, що відповідно до домовленостей, досягнутих на нараді з відновлення макроекономічної стабільності 17 червня 2008 року, уряд повинен був узгодити з Національним банком один або декілька сценаріїв макроекономічного розвитку держави та запропонувати їх на розгляд на найвищому рівні.

«Лише ці кроки можуть гарантувати складання реалістичних змін до державного бюджету, змін у монетарній та валютній політиці Національного банку, необхідних для економіки», – вважає Президент. Він констатує, що ці домовленості не були виконані.

З огляду на невідкладність вирішення порушених питань, Президент наполягає, щоб узгоджені макроекономічні сценарії розвитку економіки, дані щодо розрахованих на їх базі обсягів додаткових доходів бюджетів та основних напрямів їх розподілу були надані главі держави протягом одного дня.

Президент також звернувся з телеграмою до голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА, в якій повідомляє, що отриманий від його першого заступника Анатолія ШАПОВАЛОВА документ щодо макропоказників економічного та соціального розвитку на 2008 рік не дає відповіді на питання щодо узгодження з урядом сценаріїв розвитку макроекономічної ситуації в країні. Також не прояснено ситуацію зі змінами у валютній політиці. «Прошу провести додаткові консультації з урядом, за результатом яких поінформувати Президента України щодо узгодження таких сценаріїв, розрахунків на їх базі змін до монетарних агрегатів та валютної політики Національного банку», - звертається Президент до голови НБУ.