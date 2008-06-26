Клюєв: результат нетривалої діяльності уряду «знову плачевний»

Чинний уряд не вніс до Верховної Ради України жодного конструктивного законопроекту, спрямованого на поліпшення соціально-економічного становища в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ на партійній конференції в Полтаві.

За його словами, нинішня криза «спровокована штучно тією силою, яка, по суті, обманним шляхом прийшла до влади». Він вважає, що результат нетривалої діяльності уряду «знову плачевний». За його словами, вже сьогодні для виведення країни з цієї соціально-економічної кризи «знадобиться більше часу, сил і коштів, ніж після правління «помаранчевого» уряду в 2005-2006 роках».

А.КЛЮЄВ наголосив, що уряд займається «проїданням коштів державного бюджету, спостерігається небувалий стрибок цін і спекуляція на курсі долара, як і в 2005-му». Він сказав, що “інфляція з`їла й без того невеликі доходи населення, втрачають доходи експортери». Разом з тим, за його словами, «зелене світло відкрите для збільшення ввезення товарів зарубіжного виробництва, без введення бодай якогось захисту вітчизняного товаровиробника».

А.КЛЮЄВ вважає, що Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має оголосити про припинення діяльності коаліції, після чого уряд повинен піти у відставку. За його словами, це відкриє можливість для створення нової коаліції і нового «конструктивнішого і професійнішого уряду».