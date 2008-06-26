Тимошенко заявляє, що з ранку до вечора вирішуватиме тільки одне питання

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО закликає народних депутатів ухвалити закон про престижність шахтарської праці ще до літніх канікул.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді у Ровеньках Луганської області в ході робочої поїздки.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що треба подивитися на вугільну галузь як на таку, що потребує термінового втручання держави: «Я особисто з ранку до вечора буду займатися цим питанням, доки не наведемо порядку у галузі», - пообіцяла прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО детально зупинилася на основних положеннях законопроекту про престижність шахтарської праці, зробивши наголос на відповідності зарплати шахтарській праці, нарахування пенсій, які мають становити 80% від середньої зарплати, а також на ставленні до родин шахтарів.

За її словами, у законі передбачено, що діти, батьки яких відпрацювали в шахтах 15 і більше років, мають вступати до інститутів без будь-яких іспитів і на бюджетну основу. Для шахтарів має бути розроблена іпотечна програма фінансування житла, а також має бути програма приведення в порядок шахтарських міст.

Багато уваги у своєму виступі прем’єр приділила реформуванню вугільної галузі, а саме: питанню відпускних цін на вугілля, які мусять бути такими, як у світі, та інвестиційним програмам. На її думку, держава має дати можливість залучати іноземні кредити. Як і у сільському господарстві, у вугільній галузі має бути програма здешевлення відсотків на кредити, і держава має давати гарантії на кредити, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Говорячи про залучення інвесторів у вугільну галузь, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у процесі приватизації вугільних підприємств має бути передбачено чотири речі, а саме: інвестори повинні забезпечувати розвиток підприємства, повинна бути прописана вся система безпеки; підписано з колективом угоду не менше, ніж на 5 років і повністю враховані інтереси громади, як то екологія, податки, соціальні питання. Інвестор повинен бути підконтрольний профспілкам.

Звертаючись до шахтарів, Ю.ТИМОШЕНКО попросила їх, щоб вони висловилися про те, яку форму інвестицій вони хотіли би бачити.

Також вона запропонувала їм: «Давайте об’єднаємо наші бажання, ваш досвід і ваші пропозиції». За її словами, сьогодні у її житті відбулася значна подія (спуск в шахту), і вона побачила те, чого не можуть побачити інші.