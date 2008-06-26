Політолог Бондаренко: коаліцію розвалює Президент

17:52, 26 червня 2008
Політика
1459 0

"Кабмін заслуговує на критику, але..."

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми діями розвалює коаліцію.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор Інституту Горшеніна, політолог Кость БОНДАРЕНКО.

Він вважає, що своїми заявами Секретаріат Президента й особисто В.ЮЩЕНКО демонструють свою незацікавленість у стабілізації ситуації всередині коаліції.

«На тлі всіх заяв Президента про те, що начебто необхідно йти на компроміс і примирювати конфліктні сторони в коаліції, сам В.ЮЩЕНКО робить усе, щоб вбити клин між політичними силами БЮТ і НУ-НС. Це безвідповідальні дії з політичного погляду», – зазначив К.БОНДАРЕНКО.

На його думку, якби Президент справді хотів стабілізувати ситуацію в коаліції, він би уникав гострої та не завжди виправданої критики уряду. «Кабінет Міністрів заслуговує на критику, але форми, які вибирає Президент, мають руйнівний характер», - сказав політолог.

К.БОНДАРЕНКО вважає, що на цьому тлі заяви В.ЮЩЕНКО про те, що лад у коаліції повинен наводити голова Верховної Ради, виглядають щонайменше дивно. «Порядок у країні має починатися з глави держави, і він насамперед повинен демонструвати послідовність», - зазначив експерт.

Як відомо, 25 червня Президент сказав, що головним модератором переговорів щодо відновлення дієздатності коаліції має стати голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter