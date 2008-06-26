Політолог Бондаренко: коаліцію розвалює Президент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми діями розвалює коаліцію.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор Інституту Горшеніна, політолог Кость БОНДАРЕНКО.

Він вважає, що своїми заявами Секретаріат Президента й особисто В.ЮЩЕНКО демонструють свою незацікавленість у стабілізації ситуації всередині коаліції.

«На тлі всіх заяв Президента про те, що начебто необхідно йти на компроміс і примирювати конфліктні сторони в коаліції, сам В.ЮЩЕНКО робить усе, щоб вбити клин між політичними силами БЮТ і НУ-НС. Це безвідповідальні дії з політичного погляду», – зазначив К.БОНДАРЕНКО.

На його думку, якби Президент справді хотів стабілізувати ситуацію в коаліції, він би уникав гострої та не завжди виправданої критики уряду. «Кабінет Міністрів заслуговує на критику, але форми, які вибирає Президент, мають руйнівний характер», - сказав політолог.

К.БОНДАРЕНКО вважає, що на цьому тлі заяви В.ЮЩЕНКО про те, що лад у коаліції повинен наводити голова Верховної Ради, виглядають щонайменше дивно. «Порядок у країні має починатися з глави держави, і він насамперед повинен демонструвати послідовність», - зазначив експерт.

Як відомо, 25 червня Президент сказав, що головним модератором переговорів щодо відновлення дієздатності коаліції має стати голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.