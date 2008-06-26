Ющенко призначив Тимошенко й Стельмаху на середу

У середу, 2 липня, під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться нарада з питань макроекономічної стабільності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, нарада відбудеться у Секретаріаті Президента за участю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, представників економічного блоку уряду та голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

Президент сподівається, що Кабінет міністрів і Національний банк України узгодять свої позиції щодо макроекономічних показників і на цій нараді у середу, 2 липня, уряд та НБУ матимуть спільну узгоджену позицію в цьому питанні.