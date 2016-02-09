Порошенко закликав скасувати недоторканність суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі зі працівниками Національного антикорупційного бюро України.

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"І поки ви розслідуєте корупцію в судовій системі, у суддів є недоторканність, і поки ви розслідуєте - пройдуть місяці або роки. На жаль, у нас поширена практика - зникнуть, ми їх подаємо у міжнародний розшук, і справи залишаються недорозслідуваними", - заявив президент.

Він наполягає, що суддів необхідно притягати до відповідальності, якщо вони вчинили корупційні злочини.

"Ми повинні зняти суддівську недоторканність. Вони не повинні бути притягнені до відповідальності лише за ті рішення, які вони приймають, але за ті хабарі, які вони беруть, - вибачте", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Верховна Рада попередньо схвалила законопроект "Про внесення змін до Конституції України (в частині правосуддя)".

Цими змінами, зокрема, передбачено скасування недоторканності суддів.