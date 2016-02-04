В АП сподіваються на ухвалення зміни до Конституцію в частині правосуддя навесні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Це політичний процес, і він залежить від того, наскільки ефективно буде організована робота Верховної Ради. Я сподіваюся, що навесні цього року це голосування буде мати місце", - сказав Філатов, коментуючи, коли остаточно будуть внесені зміни у Конституцію України в частині правосуддя.

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За словами Філатова, внесення змін в Основний Закон в частині правосуддя і децентралізації є паралельними процесами, які не дуже залежать один від одного.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Верховна Рада попередньо схвалила законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”.

Перед цим Конституційний Суд дав висновок щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України даного законопроекту.