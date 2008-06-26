Луценко: Довгий буде відповідати – якщо не як злочинець, то як свідок

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко стверджує, що МВС не веде спостереження за секретарем Київради Олесем Довгим.

«Ані у мене, ані у Міністерства внутрішніх справ не немає ніякої необхідності ходити за паном Довгим. – заявив міністр сайту «Народна самооборона». - Його викликали для дачі свідчень у двох справах. Одна з них стосується його відповідальності за мордобій, коли депутатів били прямо в залі (Київради – ред.) особи, що не мають депутатських мандатів. А друга справа стосується його ролі в незаконному відчуженні київської землі».

На думку міністра, проблема лише в тому, що Довгий вважає, ніби вся країна має стежити за його пересуваннями.

«Хочу сказати, що дізнався про фабулу його допитів тільки після того, як пан Довгий почав робити гучні заяви про якісь політичні репресії з боку Луценко. Тоді я поцікавився у своїх колег: що там за справи?», - заявив глава МВС.

«Я не думаю, що пан Довгий є такою резонансною фігурою, яка має вже так сильно цікавити Міністерство внутрішніх справ. – Додав Луценко. - Але відповідати за свої вчинки він буде. Буде склад злочину – до нього будуть застосовані передбачені законом санкції. Не буде складу злочину – відповідатиме як свідок, надаючи свідчення, як дають тисячі інших людей».

Нагадаємо, вчора, 25 червня, секретар Київради Олесі Довгий звернувся до Генерального прокурора України Олександра Медведька й виконуючого обов`язки голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка з проханням провести перевірку, чи проводяться відносно нього «заходи оперативного характеру з боку Міністерства внутрішніх справ».