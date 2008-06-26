У Ющенка здивовані позицією Тимошенко та майже одностайною згодою ВР

Секретаріат Президента здивований позицією Кабінету Міністрів, який рекомендував главі держави підписати Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це повідомив під час брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Він наголосив, що Президент заветував закон з огляду на те, що його положення суперечили міжнародним зобов`язанням України відносно застосування ставок ввізного мита з моменту вступу України до Світової організації торгівлі, взятими нашою країною за Протоколом про вступ до СОТ.

За його словами, після прийняття цього закону у Верховній Раді міністерства економіки, фінансів, юстиції висловили свої зауваження, які в цілому відображають суть тих порушень, які відбулися у зв`язку з голосуванням щодо закону.

При цьому А.ГОНЧАРУК відзначив, що не дивлячись на це на адресу Секретаріату Президента за підписом прем`єр-міністра було направлено листа з пропозицією підписати цей закон.

«Можливо, це певне непорозуміння. Але підстав для такого припущення немає. Детективна історія полягає в тому, що члени Кабінету Міністрів об`єктивно, ґрунтовано висловлюють свої зауваження. На жаль, ми отримуємо закон з пропозиціями підписати закон», - сказав А.ГОНЧАРУК.

Здивування також викликає фактично одностайна підтримка цього закону депутатами - 367 голосів «за», при чому активно голосували «за» і депутати фракцій коаліції.

Заступник глави Секретаріату підкреслив, що закон порушує міжнародні зобов`язання України перед СОТ.

«Закон, який був прийнятий, не відповідає досягнутим домовленостям і підриває довіру до України як до надійного прогнозованого партнера», - сказав А.ГОНЧАРУК.

Він нагадав, що із цих зобов`язань випливає необхідність адаптувати до українського законодавства розклад митних тарифів, який є частиною національного законодавства внаслідок ратифікації парламентом Протоколу про вступ до СОТ.

«Верховна Рада мала прийняти ці зміни до митного тарифу у повній відповідності з розкладом наших тарифних зобов`язань. Вона цього не зробила. Президент зараз дає народним депутатам можливість виправити цю ситуацію», - зазначив А.ГОНЧАРУК.