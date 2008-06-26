Ющенко для Тимошенко написав, ким замінити звільнених губернаторів

Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України одночасно із внесенням подання про звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації вносити главі держави пропозиції щодо заступників голови місцевої державної адміністрації, на яких пропонується покласти тимчасове виконання обов`язків голови цієї місцевої держадміністрації.

Про це йдеться в Указі Президента від 26 червня.

Також, згідно з Указом, тимчасове виконання обов`язків голови місцевої державної адміністрації припиняється з дня видання акта Президента України про призначення голови відповідної місцевої державної адміністрації.

Крім цього, відповідно до документа, втрачає чинність Указ Президента України від 29 грудня 2006 року № 1164 «Про тимчасове виконання обов`язків голів місцевих державних адміністрацій».

Як повідомляв УНІАН, уряд ще 11 червня планував заслухати голів Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької і Одеської обласних державних адміністрацій щодо причин, які призвели до найвищого рівня інфляції в цих регіонах.