ПАРЄ: Голодомор в Україні та масовий голод у СРСР - це різні питання

На засіданні Політичного комітету ПАРЄ був затверджений доповідач з питання засудження Голодомору як злочину тоталітарного режиму в Україні та на інших територіях колишнього Радянського Союзу. Ним став віце-президент ПАРЄ Алєксандр БІБЕРАЙ (Албанія).

Про це повідомила заступник голови Постійної делегації у ПАРЄ, народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, передає прес-служба НУ-НС.

«Цю кандидатуру, - повідомила вона, - одноголосно висунула найбільша політична група в ПАРЄ – Європейська народна партія».

О.ГЕРАСИМ’ЮК також зазначила, що «доповідач, затверджений Політичним комітетом, висловив свою позицію щодо майбутньої доповіді, яка полягає в тому, що доповідь має дослідити два різних питання. Окремо – Голодомор в Україні та окремо – масовий голод на території колишнього СРСР». «Назву своєї доповіді Алєксандр БІБЕРАЙ запропонує до наступного засідання Політичного комітету, яке відбудеться у вересні, - додала вона.

Депутат підкреслила, що «тема Голодомору в Україні дуже серйозно обговорювалася на засіданні політичної групи ЄНП, яка висунула доповідачем Алєксандра БІБЕРАЯ».

«Усі присутні відзначали серйозні відмінності між тим, що відбувалося у тридцяті роки в Україні, та голодом на інших територіях колишнього Союзу. На засіданні політичної групи відзначалося, що самі ці відмінності й спонукають європейців дуже ретельно дослідити причини і наслідки цього явища. Слово Голодомор європейці однозначно пов’язують зі злочинами сталінського режиму в Україні», - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також зауважила, що в практиці ПАРЄ - займатися підготовкою доповіді до двох років. «Але Алєксандр БІБЕРАЙ сповнений рішучості на підготовку своєї доповіді відвести максимум півроку. Ми розраховуємо, що обговорення доповіді почнеться у січні наступного року, - уточнила депутат.