Політолог: зустріч Тимошенко з Путіним може мати вирішальне значення

Зустріч прем`єр-міністрів України і Росії може мати вирішальне значення для врегулювання ряду гострих проблем у відносинах між політичними елітами двох країн.

Таку думку висловив директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА, коментуючи УНІАН майбутній візит глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО до Москви.

«Зустріч ПУТІНА і ТИМОШЕНКО може стати справді проривом у відносинах двох країн. Насамперед тому, що це буде зустріч двох реальних лідерів, не лише політиків і господарників, а й лідерів політичних еліт, що закріпили своє главенствуюче становище в суспільстві», - вважає політолог.

За його словами, російська влада, що формально стабілізувалася, однозначно домовлятиметься з політиками, котрі визначають майбутнє обличчя української влади.

У своєму коментарі директор АМС висловив думку, що Ю.ТИМОШЕНКО «може не тільки на кулуарному рівні зняти питання енергетичної залежності України, а й стабілізувати відносини на публічному рівні».

Зокрема, В.БАЛА заявив: «Очевидно, що ТИМОШЕНКО не зможе виїхати з Москви, не вирвавши офіційної компромісної позиції по ряду ключових для України питань – і, насамперед, декларації ціни на газ».

При цьому він висловив переконання, що у випадку з прем`єр-міністром не повториться «незрозумілої історії подвійного трактування» домовленостей президентів Віктора ЮЩЕНКА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня в Москві відбудеться зустріч співголів Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії – глави уряду Росії Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.