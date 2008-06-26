Вершники Тернопільського коша вирушили в похід на Бахчисарай

Семеро вершників Тернопільського коша Українського козацтва вирушили в похід на Бахчисарай.

Як повідомив кореспондентові УНІАН один з вершників, верховний отаман Українського козацтва Ігор ВАРДИНЕЦЬ, похід присвячений 360-й річниці початку Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Почався похід з Тернополя, оскільки саме тернопільський кіш виступив з такою ініціативою. “Богдан Хмельницький ішов разом з татарами з Криму на Захід, а ми підемо у зворотному напрямку. Зараз ми вирушили на Берестечко, звідти підемо на Хмельниччину, потім – Вінниччина , Житомир, Київ, Черкаси, Чигирин, Суботів. У селі Капулівка Дніпропетровської області зустрінемося із учасниками козацької регати, які плистимуть Дніпром”, – повідомив І.ВАРДИНЕЦЬ.

Він розповів, що в місцях великих битв учасники походу зустрічатимуться з громадськістю краю. “По ходу до нас приєднуватимуться козаки з інших кошів. Розраховуємо, що коли орієнтовно через місяць доберемося до Бахчисарая, буде вже 50 вершників”, – сказав верховний отаман.

За його словами, спатимуть учасники походу в полях у наметах. Їхатимуть вершники виключно на конях. Разом з тим, бажаючі можуть їхати і на возах, які везтимуть провіант.

“Перед початком походу ми взяли благословення в церкві Воздвиження Чесного Хреста, у якій Хмельницький освячував свою шаблю перед битвою під Зборовом”, – зазначив І.ВАРДИНЕЦЬ, висловивши сподівання, що похід пройде вдало.