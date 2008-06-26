Робоча група Україна-НАТО обговорила реформу розвідки і структуру Міноборони

Спільна робоча група Україна-НАТО високого рівня з питань військової реформи (СРГ ВР) сьогодні обговорила вдосконалення механізмів імплементації Стратегії національної безпеки України, реорганізації спеціальних і розвідувальних органів, а також проведення Огляду структури і завдань Міністерства оборони України.

Як повідомили УНІАН у Раді національної безпеки й оборони України, про це йшлося на шостому засіданні СРГ ВР під спільним головуванням першого заступника Секретаря РНБО Степана ГАВРИША і заступника Генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Іржі ШЕДІВІ.

Під час засідання було розглянуто низку актуальних питань співробітництва Україна-НАТО у сфері реформування вітчизняного сектору безпеки.

Важливою темою обговорення стало питання розширення сфери можливостей СРГ ВР. Йшлося, зокрема, про активізацію процесу реалізації нового проекту Групи – Плану дій Партнерства щодо розбудови оборонних установ з метою забезпечення цілісності та запобігання корупції в оборонних інституціях. Ця ініціатива має на меті допомогти країнам-партнерам забезпечити більшу прозорість у діяльності національних безпекових інституцій.

Також учасники засідання дійшли згоди стосовно деталізації діяльності цільових груп Мережі партнерства Україна-НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства за напрямами інформування громадськості, підтримки місцевих ініціатив, прав людини та оборонної промисловості.

Ще одним результатом дискусій стало рішення щодо інтенсифікації діяльності Програми СРГ ВР з питань професійного розвитку і поширення сфери її компетенції на всі структури національного сектору безпеки.

Крім того, під час засідання було обговорено стан підготовки до Консультацій Україна-НАТО високого рівня, які мають відбутися у м. Таллінн (Естонія) 12-13 листопада цього року.