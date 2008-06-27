У Києві відбудеться ІХ Світовий конгрес українців

У Києві з 20 по 22 серпня буде проведено ІХ Світовий конгрес українців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, яка, зокрема, надає допомогу в організації цього заходу в столиці України.

КМДА інформує, що відбулася зустріч заступника голови КМДА Сергія РУДИКА з першим віце-президентом Світового конгресу українців, головою Світової федерації українських жіночих організацій Марією ШКАМБАРА.

Згідно з досягнутими домовленостями, столична міськдержадміністрація допоможе Світовому конгресу українців в організації та проведенні жалобної ходи делегатів та учасників Конгресу від Українського дому до пам’ятного знаку у зв’язку з трагічними подіями Голодомору 1932-33 років на Михайлівській площі, та панахиди в пам’ять про жертви Голодомору. Очікується, що в ході та панахиді візьмуть участь близько 350 делегатів Конгресу та до 2 тис. киян.

Також розглядається можливість проведення прийому у КМДА на честь учасників заходу та зустрічі Київського міського голови з керівництвом Конгресу, національних делегацій, представниками столиць іноземних держав та вихідцями з м. Києва.

***Світовий конгрес українців було засновано у 1967 році під назвою Світовий конгрес вільних українців (СКВУ). Це - одна із наймасовіших громадсько-політичних організацій закордонних українців, яка об`єднує та скеровує діяльність їх численних громадських організацій. З 1992 року організація має назву Світовий конгрес українців (СКУ).

Періодичність скликання Конгресів - раз на п`ять років.