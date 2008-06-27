Яценюк має «глибокі сумніви» щодо розширення коаліції

Спікер Арсеній Яценюк не бачить доцільності у розширенні коаліції за рахунок інших фракцій парламенту.

"У мене є глибокі сумніви з приводу можливості розширення коаліції, а тим більше включення (фракцій до коаліції). Тому що слово включення є дуже сильним подразником для багатьох фракцій. Мова може йти тільки про запрошення", - сказав Яценюк в ефірі 5 каналу.

"Мені здається, що якщо коаліції складно працювати у форматі двох блоків, то їй буде набагато важче працювати у форматі трьох блоків", - додав він.

На думку спікера, коаліції треба "знайти сили в собі і налагодити співпрацю в чинному форматі".

"А це справа вже коаліції і тих фракцій, які хочуть чи не хочуть долучитися і переформатовувати відповідну коаліцію. Я маю глибокі сумніви як у доцільності та і у ймовірності такого сценарію", - сказав він.

Яценюк також сказав, що для відновлення роботи парламенту слід дочекатися рішення Конституційного Суду, який має роз’яснити, чи існує коаліція.

Проте, за його словами, "якщо буде сформована нова коаліція, то не треба чекати рішення КС". При цьому Яценюк висловив сумнів у можливості такого сценарію.

"Подайте нову коаліційну угоду, яка схвалена рішеннями фракцій, які формують більшість у парламенті. Вона буде негайно оголошена, зареєстрована. Але цього немає, тому що немає волі фракцій. На даному етапі це неможливо, тому що неможливо", - сказав він.

Яценюк додав, що на даному етапі "більшості голосів нема ні в кого" – ні в коаліції, ні в опозиції.

На питання, чи поставить він на голосування питання зміни керівництва парламенту, якщо його внесуть відповідним чином депутати, Яценюк відповів:

"Будь ласка, з великим задоволенням. Якщо буде 226 голосів під зміною керівника українського парламенту, я буду основний гравець, який забезпечить повне голосування за законною процедурою".

Він також сказав, що на наступному тижні має намір зустрітися з представниками опозиції, а також депутатами, які вийшли з коаліції.

"Я обов’язково зустрінуся з цими депутатами для того, щоб почути їх позицію – що спровокувало рішення не брати участі у голосуванні, які в них є умови і чи стоять вони на засадах ідеологічних, чи вони стоять на засадах боротьби за владу і участі на одній чи іншій стороні", - сказав спікер.

Українська правда