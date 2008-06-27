Ющенко оголосив догану 4 главам РДА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану чотирьом головам районних державних адміністрацій Вінницької області за недоліки в організації роботи із захисту прав дітей.

Про це йдеться у розпорядженні глави держави від 26 червня, текст якого обнародуваний на його офіційному сайті.

Згідно з документом, за значні недоліки в роботі з виконання Указів Президента України від 11 липня 2005 року № 1086 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» та від 11 грудня 2007 року № 1205 «Про проведення в Україні у 2008 році Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», зокрема, щодо влаштування дітей до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, формування єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і послаблення виконавської дисципліни Президент оголосив догану: Ользі БЕСЕДІ – голові Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області; Володимиру ВОЛОШИНУ – голові Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області; Олегу КУЗЮ – голові Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області та Анатолію ТИМЧАКУ – голові Піщанської районної державної адміністрації Вінницької області.