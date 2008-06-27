Сенат США виділив 162 мільярди на війну в Іраку та Афганістані

Сенат Конгресу США схвалив виділення 162 млрд. доларів на продовження війни в Іраку та Афганістані.

Як передає ІТАР-ТАСС, за законопроект, який передбачає додаткове фінансування військових операцій приблизно до середини наступного року, тобто вже при наступному президенті країни, проголосували 92 сенатори, проти - 6.

Аналогічний проект закону палата представників прийняла 19 червня.

При цьому законодавці відмовилися від своїх колишніх спроб прописати в цьому нормативно-правовому акті графік виведення американських військ з Іраку. Вони приймалися за ініціативи Демократичної партії, і проти них рішуче заперечував Білий дім.