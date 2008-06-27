Чубайс в інтерв'ю FT сказав про Україну: "Ці негідники крадуть газ"

Напередодні самміту ЄС-Росія та приїзду до Москви прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з російської столиці знову пролунали звинувачення України у «крадіжках газу». В інтерв`ю впливовій британській діловій газеті «Файненшиал Таймс» один із лідерів російських ліберальних реформ та голова компанії ЕЕС Росії Анатолій Чубайс заявив, що Європа безпідставно обмежує доступ «Газпрому» до свого ринку. Бо дії «Газпрому» щодо України, які налякали європейців, були продиктовані бажанням припинити дешеві поставки газу і не повинні сприйматися як загроза для Європи.

Відомий російський ліберал і архітектор російської програми приватизації Анатолій Чубайс виступив на захист російської газової монополії. «Коли ЄС обмежує доступ до ринку для «Газпрому», він обмежує пропозицію. Що в результаті? Зростання цін. Це означає, що ви змушуєте ваше населення та економіку платити за ваші політичні побоювання», – заявив Анатолій Чубайс в інтерв`ю газеті «Файненшиал Таймс».

Він звинуватив Європу у поверненні до протекціонізму у зв’язку з тим, що ЄС накладає обмеження на компанії з країн поза ЄС, які мають монополію на видобуток та розповсюдження енергоносіїв. Саме такою компанією монополістом і є «Газпром».

В інтерв’ю Файненшиал Таймс Анатолій Чубайс визнав, що суперечка з Україною дійсно налякала багатьох в Європі, і що Росії не варто було цього робити. Але на захист Росії він заявив, що в Росії були причини так вчинити, бо «ці негідники крадуть газ».

Радіо "Свобода"