Конституційний Суд підрізав крильця народним депутатам

Конституційний Суд України визнав неконституційними положення ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо вільного виходу народного депутата зі складу фракції, а також невходження до жодної зареєстрованої депутатської фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні таке рішення за конституційним поданням 50 народних депутатів було оприлюднено у КС.

Крім того, Конституційний Суд розтлумачив терміни «невходження» та «вихід» народного депутата із депутатської фракції.

Згідно з роз’ясненням КС, «невходження» народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій) до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) – це у встановленому законом порядку відмова народного депутата увійти до складу депутатської фракції, яка формується з народних депутатів, обраних від політичної партії (виборчого блоку).

Згідно з тлумаченням КС, «вихід» народного депутата зі складу фракції – це у встановленому законом порядку припинення народним депутатом свого перебування у складі зареєстрованої депутатської фракції політичної партії, за списком якої він був обраний.

Конституційний Суд також роз’яснив, що народний депутат зобов’язаний перебувати у депутатській фракції тієї політичної партії, виборчого блоку, за списком якого він був обраний народним депутатом.