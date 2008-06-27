Ющенко з Балогою посадили калину біля Секретаріату

З нагоди Дня Конституції, що відзначається 28 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із керівництвом Секретаріату взяв участь у висадці калинових дерев перед фасадом Секретаріату Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, до цієї події долучилися глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, його перший заступник, представник Президента України у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК, заступник глави Секретаріату, уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор ПУКШИН, заступники глави Секретаріату Юрій БОГУЦЬКИЙ, Андрій ГОНЧАРУК, Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, Оксана СЛЮСАРЕНКО, Марина СТАВНІЙЧУК, Олександр ЧАЛИЙ, а також секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА та керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК.

*** Аналогічні акції уже проводилися за ініціативи Президента України. Зокрема, відповідно до Указу глави держави № 186/2008, з 5 березня до 20 квітня 2008 року в Україні проводилася Весняна толока з озеленення та благоустрою. Мета цієї акції – збереження та примноження зелених насаджень і залучення до цього громадськості, насамперед дітей та молоді.

2005 року В.ЮЩЕНКО підтримав ініціативу Міністерства охорони навколишнього природного середовища щодо започаткування всеукраїнської акції «Зелений паросток майбутнього». Відповідно до Указу глави держави, вона проводитиметься щороку з 9 квітня протягом місяця.