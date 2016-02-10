Cуд дозволив обстеження Корбана фахівцями з Інституту ім. Амосова в ізоляторі СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Печерського райсуду відмовив у повному задоволенні заяви адвоката Корбана Ігоря Барсученка щодо визнання судом застосування насильства стосовно Корбана, яке полягало в ненаданні йому медичної допомоги в слідчому ізоляторі СБУ.

Суд відмовився дати дозвіл на лікування Корбана в державному стаціонарному профільному медичному закладі, однак зобов'язав Службу безпеки України та Генеральну прокуратуру забезпечити умови для надання медичної допомоги Корбану в умовах слідчого ізолятора СБУ.

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Зокрема, в ухвалі сказано: “суд вважає за необхідне зобов'язати органи досудового розслідування, Генеральну прокуратуру України, а також СБУ забезпечити проведення медичного обстеження підозрюваного Корбана для належного лікування за наявності для того підстав із залученням спеціалістів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова, спеціалістів в галузі кардіології в умовах слідчого ізолятора СБУ… В задоволенні інших вимог заяви відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає”.

Як повідомлялося, адвокати звернулися до Печерського суду із заявою про звільнення Корбана з-під варти через незадовільний стан його здоров'я.

Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляції 5 січня.