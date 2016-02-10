Зустріч контактної групи по Донбасу може відбутися в Мінську 24 лютого – Сайдік

Про це повідомив сьогодні журналістам спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає білоруське агентство БЕЛТА.

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"Ми, звичайно, проведемо наступні засідання чотирьох робочих підгруп через два тижні. Ми планували 24 лютого (зустріч контактної групи), але є й можливість зустрітися раніше", - сказав Сайдік.

"Ми дуже вдячні Білорусі за гостинність, за можливість зустрітися тут. Сподіваємося, що ми можемо продовжувати таким чином свою роботу тут. Від мене особисто велике спасибі", - зазначив спецпредставник ОБСЄ.

Раніше сьогодні в Мінську пройшли зустрічі учасників підгруп тристоронньої контактної групи з безпеки, політичних та економічних аспектів врегулювання на сході України, повідомляє МЗС Білорусі в "Твіттері".

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого представник України в контактній групі Леонід Кучма запропонував Сайдіку провести засідання учасників групи в Мінську тільки після зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" в Мюнхені, а не 10 лютого, як було заплановано раніше.

"У зв'язку з продовженням недотримання режиму тиші з боку представників окремих районів Донецької та Луганської областей, через відсутність прогресу щодо звільнення заручників та виконання інших пунктів Мінських домовленостей, вважаю за доцільне провести чергове засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську тільки після зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", - зазначив Кучма.

Зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" планується 13 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки.