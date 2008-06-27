Найзручніші для життя міста України (ТОП-10 і ТОП-55)
Дані журналу "Фокус"
Українці все частіше міняють місце проживання у пошуках кращого життя. Жителі регіонів їдуть в столицю за високими зарплатами, кияни ж часто, навпаки, здають свої квартири і переїздять в провінцію, де життя спокійніше. Де ж в Україні жити найкраще?
Журнал «Фокус» вже другий рік підряд аналізує умови життя в 55 найбільших містах більш ніж за десятьма параметрами.
У результаті кращим містом України визнані Чернівці, які і минулого року потрапили в п`ятірку. На другому місці виявився Київ, третю позицію займає курортна Ялта.
Цікаво, що в першій десятці, в основному, представлені міста західних регіонів, а крупні промислові центри сходу виявилися внизу списку: Дніпропетровськ (44-е місце), Донецьк (46), Харків (50). Останнє, 55-е місце займає Запоріжжя.
У окремих номінаціях були і свої переможці:
Київ - як і в торішньому рейтингу - залишається найпривабливішим містом як для інвесторів, так і для туристів. Тут найнижчий рівень безробіття і найвищі зарплати. На кожного киянина витрачається найбыльше бюджетних коштів. І недивно, що в нашій столиці найбільший міграційний приріст.
Керч стала лідером з розвитку інфраструктури.
Чернігів одержав титул найекологічнішого.
У Коломиї - найнижчий рівень злочинності.
У Сімферополі - найдоступніші житлово-комунальні послуги.
Судак - місто з найвищою концентрацією історичних і культурних об`єктів.
ТОП-10 кращих міст країни1. Чернівці
2. Київ
3. Ялта
4. Чернігів
5. Івано-Франківськ
6. Мукачево
7. Трускавець
8. Іллічівськ
9. Львів
10. Луцьк
Міста оцінювалися за інфраструктурою (кількісті дитячих садків, шкіл, лікарень, супермаркетів і ринків), враховуючи рівень впорядкування, екологію, злочинність, безробіття, інвестиційну і туристичну привабливість.
Соціальний аспект аналізу торкнувся середньої зарплати, вартості житлово-комунальних послуг, середньої вартості квадратного метра, яка характеризує доступність житла, кількість вузів III і IV рівнів акредитації, а також кількість театрів і кінотеатрів, будинків і палаців культури, пам`ятників архітектури, історію і археологію і історико-культурні заповідники.
Досліджували і ділові можливості міст - кількість підприємств і приватних підприємців, а також рівень проникнення банківських послуг, суми з міського бюджету, що виділяються, і міграцію населення.
ТОП-55 міст України
Чернівці, Київ, Ялта, Чернігів, Івано-Франківськ, Мукачево, Трускавець, Іллічівськ, Львів, Луцьк, Ірпінь, Севастополь, Кам`янець-Подільський, Коломия, Хмельницький, Сімферополь, Ужгород, Переяслав-Хмельницький, Полтава, Одеса, Тернопіль, Свалява, Миргород, Кіровоград, Біла Церква, Феодосія, Миколаїв, Умань, Острог, Нетишин, Суми, Черкаси, Житомир, Южноукраїнськ, Алушта, Вінниця, Енергодар, Бориспіль, Херсон, Судак, Вишгород, Дніпропетровськ, Маріуполь, Донецьк, Керч, Кременчук, Бровари, Харків, Бердянськ, Артемівськ, Євпаторія, Луганськ, Запоріжжя.