Янукович проведе співбесіди з усіма міністрами

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе співбесіди з усіма новопризначеними міністрами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні під час першого засідання новообраного уряду.

«Хотів би, щоб ви підготувалися для особистої зустрічі-співбесіди зі мною», - сказав прем’єр-міністр.

Він зазначив, що для нього дуже важливо зрозуміти кожного міністра в контексті тих повноважень, які він виконуватиме в міністерствах.