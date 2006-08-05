Янукович проведе співбесіди з усіма міністрами
10:04, 05 серпня 2006Політика
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Каже, щоб готувалися
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе співбесіди з усіма новопризначеними міністрами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні під час першого засідання новообраного уряду.
«Хотів би, щоб ви підготувалися для особистої зустрічі-співбесіди зі мною», - сказав прем’єр-міністр.
Він зазначив, що для нього дуже важливо зрозуміти кожного міністра в контексті тих повноважень, які він виконуватиме в міністерствах.
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