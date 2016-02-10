В Україні потрібно залучати молодь для оновлення системи виконавчої влади – Гройсман
В Україні необхідно оновити систему виконавчої влади та створити можливості для залучення молодих, освічених кадрів.
Про це заявив голова Верхової Ради Володимир Гройсман сьогодні під час церемонії вручення дипломів та премій молодим науковцям, педагогічним працівникам та молоді за внесок у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.
"Дуже важливо побудувати можливості приходу до виконавчої влади молодих, талановитих, освічених людей", - заявив він.
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Голова парламенту наголосив, що одна з найголовніших проблем України сьогодні - слабкість державних інституцій, які "були сформовані за системи клановості і закритості".
На думку Гройсмана, побудова ефективної системи управління є одним зі стратегічних пріоритетів для України на найближчі роки. Керівник парламенту вважає одним з головних завдань на сьогодні підняти престиж влади і запустити систему "ліфтів", які приведуть у владу нову генерацію державних управлінців.
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"Наше завдання в тому, щоби зруйнувати стару систему, побудувати абсолютну нову систему, яка за декілька, два-три роки, дозволить оновити виконавчу владу саме такими людьми, як ви - з досвідом, здобутками, на принципах доброчесності, професійності і, безумовно, патріотизму до нашої держави", - зазначив Гройсман, звертаючись до молодих науковців та педагогічних працівників.