В Україні потрібно залучати молодь для оновлення системи виконавчої влади – Гройсман

Про це заявив голова Верхової Ради Володимир Гройсман сьогодні під час церемонії вручення дипломів та премій молодим науковцям, педагогічним працівникам та молоді за внесок у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

"Дуже важливо побудувати можливості приходу до виконавчої влади молодих, талановитих, освічених людей", - заявив він.

Читайте такожМолодь має прийти у політику й "ставити країну на ноги" - Кікабідзе

Голова парламенту наголосив, що одна з найголовніших проблем України сьогодні - слабкість державних інституцій, які "були сформовані за системи клановості і закритості".

На думку Гройсмана, побудова ефективної системи управління є одним зі стратегічних пріоритетів для України на найближчі роки. Керівник парламенту вважає одним з головних завдань на сьогодні підняти престиж влади і запустити систему "ліфтів", які приведуть у владу нову генерацію державних управлінців.

Читайте також"Ви здобуваєте освіту в часи, коли вирішується доля країни": Порошенко привітав студентів зі святом

"Наше завдання в тому, щоби зруйнувати стару систему, побудувати абсолютну нову систему, яка за декілька, два-три роки, дозволить оновити виконавчу владу саме такими людьми, як ви - з досвідом, здобутками, на принципах доброчесності, професійності і, безумовно, патріотизму до нашої держави", - зазначив Гройсман, звертаючись до молодих науковців та педагогічних працівників.