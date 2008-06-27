Портнов каже, що не піде на місце Семенюк навіть з дозволу суду

Депутат фракції БЮТ Андрій Портнов не має наміру працювати у Фонді держмайна, незважаючи на те, що Окружний адміністративний суд Києва визнав його призначення урядом на посаду заступника голови, а пізніше в.о. голови ФДМ законним.

У коментарі "Комерсант-Україна" Портнов сказав, що незважаючи на підтвердження судом законності своїх дій на керівних посадах ФДМ, він не має наміру займатися "реалізацією рішення суду і тим більше працювати у Фонді держмайна".

"Я не планую працювати у ФДМ. У своїх діях я завжди послідовний. Сьогоднішнє (26 червня) рішення суду показало, хто був правий, а хто винуватий, і це ще раз доводить, що президент діє антиконституційно", - заявив Портнов.

Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва в четвер, 26 червня, відмовив у задоволенні позовних вимог Віктору Петрову, який раніше займав посаду першого заступника голови Фонду держмайна, до Кабінету міністрів.

У своєму позові Петров просив суд визнати "незаконними і протиправними" дії Кабміну щодо звільнення і призначення керівництва фонду.

Петров був звільнений Кабміном 6 лютого разом із іншими заступниками голови ФДМ (за винятком Дмитра Парфененка) після того, як уряд створив робочу групу з розслідування фактів порушень у діяльності ФДМ і "ознак корупційних дій у роботі Валентини Семенюк".

На період проведення перевірки першим заступником голови відомства і виконувачем обов`язки голови ФДМ був призначений Портнов, кандидатуру якого в середині січня Кабмін вносив на розгляд до парламенту на посаду голови ФДМ.

5 червня Портнов відмовився від висування на посаду голови ФДМ. Після цього БЮТ висунув нову кандидатуру на посаду голови Фонду держмайна – заступника голови фракції БЮТ Андрія Кожем’якіна.

"Суд може скасовувати чи не скасовувати призначення, ми ж ухвалили політичне рішення, і ви знаєте про нього", - сказав "Комерсанту" у четвер Кожем’якін, тим самим давши зрозуміти, що поки що його кандидатуру у БЮТ переглядати не планують.

Українська правда