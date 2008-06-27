Кучма вважає, що нинішня політична еліта України себе вичерпала

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що діюча політична еліта України себе вичерпала.

Про це Л.КУЧМА сказала в інтерв`ю журналу «Человек и закон».

«Я все більше починаю переконуватися в тому, що діюча політична еліта себе фактично вичерпала», - сказав він.

Л.КУЧМА пов`язує майбутнє країни з «принциповим оновленням». «Майбутнє країни, як і можливі у зв`язку з цим прогнози, я пов`язую з відповідними рішеннями», - додав він.

Л.КУЧМА також вважає, що "тотальний хаос" - це реальна ситуація не одного року.

Відповідаючи на запитання, за яких умов (політичних, економічних) Україні вдасться повернутися хоча б на рівень економічної стабільності 2004 року, Л.КУЧМА зазначив, що необхідна спадкоємність, взаємозв`язок із попередніми перетвореннями, з тим, що робилося у відповідний період реформ. «Розумію, що кожен політик має право на власні оцінки їх змісту. Але йдеться не про щось гіпотетичне, а про вже зроблене», - сказав він, додавши, що проведені реформи - це вже об`єктивна економічна реальність.

Екс-президент переконаний, що «потрібно йти далі шляхом поглиблення лібералізації економічних відносин, забезпечення надійного захисту, а не демонтажу приватної власності, в т.ч. приватної власності на землю, необхідне розуміння того, що великий національний капітал - це основа конкурентоспроможності нашої економіки, що сучасна економіка - це повноцінний фондовий ринок, що пенсійну реформу потрібно довести до логічного завершення, що необхідно врешті-решт почати здійснювати житлово-комунальну реформу, що зовнішні економічні зв`язки повинні розвиватися адекватно - і в східному, і в західному напрямках, що відносини з Росією завжди були й будуть для нас стратегічно важливими».