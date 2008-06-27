Ющенко хоче переписати Конституцію як заповіт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії вручення державних нагород з нагоди Дня Конституції, який відзначається 28 червня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

«Для нас є святим кожне слово національної Конституції. З поваги до думки Конституції, її положень з`являється лад і порядок у державі», – сказав Президент.

У своєму вітальному слові глава держави нагадав про унікальність української конституційної традиції, адже така пам`ятка конституційного права як Конституція Пилипа Орлика з`явилася 1710 року – раніше від перших демократичних конституцій, які були прийняті у Польщі та США.

«І сьогодні предметом гордості є те, що це перша у світі Конституція, яка декларувала пряме виборче право», – сказав В.ЮЩЕНКО, оцінивши цей документ як внесок України до формування європейських демократичних цінностей.

«Нація достойно прийняла естафету 12 років назад по фундаментальних принципах, які визначають лад країни», – сказав Президент, коментуючи прийняття Конституції України 1996 року.

Водночас він зазначив, що зміни 2004 року, які значною мірою були невиправданими і передчасними, додали недосконалості українському Основному Закону.

Він висловив переконання, що і в політичних, і в суспільних колах є розуміння того, що політична нестабільність в абсолютній мірі є породженням непродуманих процесів, започаткованих конституційними змінами 2004 року.

Президент сподівається, що непростий діалог щодо вдосконалення української Конституції буде результативним і приведе до вдосконалення Основного Закону.

При цьому глава держави запевнив, що для нього надзвичайно важливо, щоб у процесі напрацювання змін до Конституції взяли участь всі сторони, позиція яких повинна бути врахована.

«Нам треба робити Конституцію не під якусь політичну силу. Нам треба робити Конституцію як заповіт своїм дітям, в якій державі – стабільній, демократичній, розвинутій – вони повинні жити. Тільки під таким кутом зору я дивлюся на цей процес», – сказав Президент.

Він категорично висловився проти ініціатив певних політичних сил напрацювати нову редакцію Конституції кулуарним шляхом.

«Серйозні справи у державі так не робляться. Тому ми обираємо важчий варіант, але той варіант, який викликає більше поваги один до одного і демонструє діалог», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив переконання, що ведення такого діалогу сприятиме більшому розумінню сторін щодо фундаментальних конституційних положень.

«Я залишаюся абсолютно оптимістичним політиком того, що Україна пройде і цей політичний діалог і ми матимемо більш досконалу національну Конституцію», – сказав Президент.

Віктор Ющенко ще раз наголосив, що незважаючи на розуміння необхідності реформування Конституції, до її чинного варіанту має бути найвища повага.

«Сьогодні для нас є святим кожна буква, кожне слово і дух української Конституції. Ці слова я говорю з однією метою – щоб у нас всіх була висока повага до того, що називається українська Конституція», – резюмував Президент.