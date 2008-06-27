Яценюк прогнозує, що нова коаліція вскочить у ту саму халепу

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що навіть у разі формування нової коаліції у ВР вона матиме ті самі проблеми, що і нинішня коаліція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, на сьогодні є три виходи із ситуації, що склалась. Зокрема, це поновлення роботи коаліції, формування нової та проведення дострокових виборів.

«За будь-якого варіанту треба чітко розуміти, що як стара коаліція буде мати проблеми з функціонуванням, так і гіпотетично нова коаліція потрапить абсолютно в ту саму ситуацію», - сказав голова ВР.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що парламент фрагментований настільки жорстко, що ні в кого не буде абсолютної більшості. «Ті проблеми, які має сьогодні коаліція, обов’язково перекинуться на нову коаліцію», - сказав він.