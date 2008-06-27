Тимошенко призначила Черновецького своїм заступником по космосу

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко призначена головою Організаційного комітету з підготовки і проведення 6-го Міжнародного авіакосмічного салону “Авіасвіт-ХХI”. Нову посаду прем’єра затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 882-р.

Одним із заступників Тимошенко в оргкомітеті призначено голову Київської міськдержадміністрації Леоніда Чернівецького. Текст розпорядження оприлюднений на Урядовому порталі.

Також розпорядженням Кабміну № 882-р від 25 червня 2008 р за підписом Тимошенко затверджений план заходів з підготовки та проведення 6-го Міжнародного авіакосмічного салону “Авіасвіт-ХХI”. Окремий пункт цього документу передбачає, що персональний склад Організаційного комітету затверджує особисто голова оргкомітету.