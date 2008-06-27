Політологи прогнозують вибори до ВР навесні

Політичні експерти прогнозують проведення дострокових виборів до Верховної Ради у березні-квітні 2009 року.

Про це йшлося сьогодні в УНІАН на підбитті політичних підсумків тижня.

Президент Аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ вбачає два варіанти подолання наявної в країні парламентської кризи: або дострокові вибори до Верховної Ради, або переформатування коаліції. Разом з цим, найбільш імовірним він вважає пролонгацію політичної кризи до осені, коли вона ще більше загостриться і закінчиться достроковими парламентськими виборами. “Останні можуть пройти включно до березня наступного року. Адже пізніше всі українські політики переорієнтуються на президентські перегони”, - пояснив І.ЖДАНОВ.

Директор соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО прогнозує скору зміну статусу і Прем’єр-міністра, і коаліції. “Парламентську більшість, що “виконує обов’язки” ми вже маємо, отже такою ВО стане і глава уряду. Будуть таких собі двоє хворих людей – чоловік і жінка, тобто – коаліція і Прем’єр”, - зауважив політолог.

Директор PR групи Polittech Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ припустив, що принаймні до жовтня-листопада коаліція у нинішньому складі утримається. Одночасно з цим, він не виключив, що, можливо, до неї приєднається Блок ЛИТВИНА – але за умови вирішення певних кадрових питань. “У подальшому повинні пройти дострокові вибори до Верхової Ради – очевидно, що це відбудеться у березні-квітні наступного року”, - сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

У свою чергу, голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ підтримав прогноз колег щодо можливості дострокових парламентських виборів навесні 2009 року. Але при цьому політолог зауважив, що “тоді ми будемо мати іще два роки, викреслених із українського прогресу”.