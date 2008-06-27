Кандидатів усіх наук пропонують назвати докторами філософії

У комітеті з питань науки й освіти Верховної Ради України відбулися слухання, під час яких було обговорено проект нового закону України «Про вищу освіту», який передбачає низку радикальних нововведень у галузі вищої освіти.

Як повідомляє тижневик „Коментарі”, серед них, зокрема, введення трициклової системи освітньо-кваліфікаційних рівнів; відмова від рівнів акредитації вишів, розширення повноважень студентського самоврядування; розширення автономії ВНЗ і вдосконалення їхньої фінансово-господарської діяльності; зміна процедури призначення ректора; працевлаштування за розподілом тих, хто вчився за держзамовленням.

Скасування рівнів акредитації вишів передбачає, що в країні діятимуть лише університети, академії й коледжі. Терміном «інститут» можна буде послуговуватися лише для позначення структурного напрямку університету. Типи вишів розрізнятимуться за кількістю студентів, галузей науки й спеціальностей, - йдеться в публікації.

Освітньо-кваліфікаційні рівні передбачатимуть трициклову систему: молодший спеціаліст, бакалавр і магістр. Кваліфікацію «спеціаліст» скасують, а підготовку молодших спеціалістів здійснюватимуть тільки професійні коледжі. Таким чином, пише газета, провчившись чотири роки, можна буде отримати рівень бакалавра, а шість років — магістра. До якого рівня відноситимуть тих, хто вже отримав дипломи спеціаліста, наразі не відомо. Можливо, їх дорівняють до «магістрів», однак у законопроекті про це не йдеться, зазначають „Коментарі”.

Також законопроект передбачає зміни в чинній градації освітньо-наукових рівнів. Так, нинішньому відповідником нинішньому «кандидатові наук» буде «доктор філософії». Старшого наукового співробітника пропонують назвати «ад’юнктом».

У законопроекті також запропоновано зобов’язати студентів, що провчилися за держзамовленням, відпрацювати три роки за розподілом. У разі ж звільнення — повернути всі гроші за навчання державі. Водночас, цю норму, як пише газета, розкритикували багато учасників слухань, оскільки вона не дає громадянину права вільного вибору місця роботи й проживання, а, отже, порушує права людини. Також відмічалося, що нова трициклова система суперечить Болонському процесу, який передбачає двоциклову систему вищої освіти: бакалавр – магістр.

Тижневик також наводить слова голови парламентського комітету з питань науки й освіти Володимира ПОЛОХАЛА, який зазначає, що в Україні на 100 тис. населення доводиться більше вишів, ніж у Європі, але при цьому студентський контингент у кількісному вимірі чи не найнижчий у Європі. «Це нонсенс, коли кожний дев’ятий ВНЗ має статус національного (95 з 904 українських вишів). У такій ситуації неможливо створити великий ВНЗ з добротною науковою базою і викладацьким складом», — цитує тижневик слова В.ПОЛОХАЛА.

Крім того, голова комітету зазначив, що в Україні існує 22 відомчих ВНЗ, які Міністерство освіти й науки не може як слід контролювати. Тому, вважає В.ПОЛОХАЛО, відомчі виші необхідно скоротити

Проект нового закону „Про вищу освіту” надійде на розгляд до ВР у вересні.