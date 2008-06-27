Тимошенко сподівається, що ВР поквапиться заради її бюджету

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що Верховній Раді вдасться прийняти зміни до державного бюджету 2008 року до виходу на канікули.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд має намір передати проект документа про зміни до бюджету у Верховну Раду наступного тижня.