Ющенко зробив Тимошенко приємність

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила задоволення тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначив трьох міністрів її Кабінету міністрів державними нагородами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО нагороджений орденом Данила Галицького, міністр охорони довкілля Георгій ФІЛІПЧУК нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня, а міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО - орденом «За заслуги» III ступеня.

«Це з подачі уряду Президент підтримав – це дуже приємно», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хотіла б, щоб ми просто відчували, що уряд підтримується, міністри підтримуються, їх внесок у нашу загальну справу оцінено дуже високо, тому ми радіємо з цього приводу», - зазначила прем`єр.