Ющенко сказав Тимошенко, куди ще треба гроші

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір доручити урядові остаточно вирішити проблеми з ліквідацією наслідків минулорічної аварії в Керченській протоці.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося на зустрічі В.ЮЩЕНКА з міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимиром ШАНДРОЮ та мером м.Керч Олегом ОСАДЧИМ. Основна тема розмови – ліквідації наслідків аварії у Керченській протоці.

Президент висловив занепокоєння темпами робіт, що ведуться на місці з усунення екологічної шкоди, завданої цією аварією.

«Ми можемо загубити курортний сезон. Це аварія державного масштабу і реакція повинна бути сама висока», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО запропонував сформувати робочу групу на чолі із заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та мером міста, яка має, оцінивши ситуацію на місці, виробити план заходів щодо остаточної ліквідації наслідків аварії, у тому числі обрахувати необхідну суму витрат на ці роботи. Виїхати до Криму робоча група має вже завтра.

«Самі гроші є дуже важливими, але якщо там немає організації, то вони цю проблему не вирішують», – сказав Президент.

Зі свого боку, мер Керчі порушив проблеми фінансування цих робіт. За його словами, фінансування з державного бюджету є недостатнім, і відтак із бюджету міста на це було спрямовано понад 12 млн. грн.

Зважаючи на такі обставини, глава держави наголосив, що дасть ще одне доручення Кабінету міністрів щодо негайного виділення коштів на подолання наслідків аварії.

«Я даю доручення урядові втретє розглянути це питання і повною мірою його профінансувати», – сказав Президент.

Під час зустрічі також було обговорено питання утилізації нафтопродуктів, якими було забруднено довкілля внаслідок аварії.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці під час шторму постраждали більше десятка судів. У море вилилося близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Частина мазуту була зібрана на острові Тузла і в Ленінському районі Криму разом з піском. Мазутно-піщана суміш знаходиться в Керченському порту.

Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.