Ющенко під Секретаріатом виконав 1/3 чоловічого обов’язку (фоторепортаж)

27 червня Президент з нагоди Дня Конституції, що святкується 28 червня, організував “суботник” під власним Секретаріатом. На “першій галявині держави” висадили кілька калинових саджанців. Причому на відміну від інших подібних заходів, фотографи мали змогу на власні очі побачити як:

голова держави власноруч (й без рукавичок) розгрібав землю...

усесильний керівник ДУСі Ігор Тарасюк особисто розрізав пакети з добривами…

“білоручка” Віктор Балога (голова Секретаріату) цього разу не зміг відбутися одними лише “парадними” фото з лопатою, та був змушений у незручній позі тримати деревце, навколо якого обгортав землю захоплений сільгоспроботами гарант...

Від важкої чоловічої роботи звільнили хіба що секретаря РНБО Раїсу Богатирьову. Високопосадова дама спостерігала за процесом з улюбленого (для таких заходів) місця Балоги – не так далеко, щоби у кадр не потрапити, але й не настільки близько, щоб роботу “підкинули”. А от заступницю Балоги Марину Ставнійчук навіть пустили “перекопати” газон підборами, аби б відчула як то - ходити з руками у землі.

Натомість Віктор Андрійович із захопленням (вже вкотре) виконував класичний чоловічий обов’язок. Побудувати дім (у Президента він вже є, й не один), виростити сина (тут голова держави також подав приклад “перевиконання” зобов’язань) та посадити дерево...

Олена Перегуда

Фото Михайла Марківа / УНІАН