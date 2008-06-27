Шаповал: який позаблоковий статус, коли у нас базується іноземний флот?

Голова Центральної виборчої комісії, член Національної конституційної ради Володимир ШАПОВАЛ вважає, що на сьогодні в Україні немає юридичних підстав для проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Категорично стверджую – юридичних підстав для проведення дострокових виборів немає», - сказав В.ШАПОВАЛ, додавши: «Але це не означає, що вони не можуть з’явитися часом…»

Відповідаючи на запитання, чи можуть в Україні бути узаконеними дві державні мови: російська та українська, В.ШАПОВАЛ сказав: «Для мене, як громадянина, існування двох державних мов неможливе, але юридично це реально».

При цьому він нагадав, що для цього є певна процедура, зауваживши, що виступатиме проти введення двох державних мов.

Разом з тим, на запитання журналістів, що стосувалося позаблокового статусу України, В.ШАПОВАЛ відповів: «Я хочу категорично заперечити, що в Конституції України закріплено позаблоковий статус… Який позаблоковий статус, коли в нашій державі базується іноземний флот?».