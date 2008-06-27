Експерт: Путін - не та людина, що дозволить собі дружбу з Тимошенко

Глава уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН не дозволить прем’єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО за результатами свого візиту до Москви використати його високий рейтинг у своїх інтересах.

Про це зауважив директор соціологічної служби “Український барометр” політолог Віктор НЕБОЖЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Говорячи про політичне підгрунтя завтрашнього візиту глави українського уряду до Російської Федерації, політолог висловив думку, що “мета ТИМОШЕНКО – це створення прагматичного союзу з ПУТІНИМ”.

“Але він є не тією людиною, що дозволить собі дружбу з ТИМОШЕНКО. В Росії він усе. Його рейтинг, як в Росії, так і в Україні неймовірно високий. Тому ПУТІН просто так не дозволить користуватися своїм рейтингом”, - підсумував В.НЕБОЖЕНКО.

З іншого боку, на думку експерта, керівникові російського уряду також необхідні інструменти впливу на Україну, і можливості українського прем’єра тут можуть стати в нагоді.

Разом з тим В.НЕБОЖЕНКО зазначив, що для Ю.ТИМОШЕНКО дуже важливо довести В.ПУТІНУ, що вона є впливовим, перспективним гравцем на українській політичній сцені, особливо в контексті майбутніх президентських виборів, а також скористатися впливом Кремля на Партію регіонів з огляду стримування спроб висловити недовіру українському уряду.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня в Москві відбудеться зустріч співголів Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії – глави уряду Росії Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.