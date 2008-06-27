Черновецький представив нову людину у своїй команді

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні на засіданні колегії Київської міської держадміністрації представив нового виконуючого обов`язки заступника голови КМДА і одночасно радника міського голови Віктора СИВЦЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до присутніх у залі, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ рекомендував В.СИВЦЯ як енергійного і хорошого керівника.

Він повідомив, що В.СИВЕЦЬ займатиметься питаннями промисловості.

«Сприймайте його на повному серйозі, як заступника, який збирається позбавити нас від багатьох заводів у Києві (йдеться про винесення за межі столиці нерентабельних, шкідливих підприємств – УНІАН)», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.