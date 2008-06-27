Яценюк попередив: подолання вето Ющенка спричинить великі проблеми

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що народні депутати не повинні долати вето Президента на Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами голови ВР, якщо вето буде подолано, то Україна матиме проблеми зі Світовою організацією торгівлі.

«Якщо буде подолано вето Президента, ми будемо мати дуже великі проблеми з СОТ», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому спікер нагадав, що зараз діють ставки і тарифи, які були прийняті при ратифікації протоколу вступу України до СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (щодо увідповіднення ставок ввізного мита до рівня, визначеного графіком тарифних зобов`язань України щодо вступу до СОТ на 2008 рік).

У прикінцевих положеннях встановлено термін набрання чинності документом - з 1 січня 2009 року, окрім ставок ввізного мита за товарними групами 01-24, які набирають чинності з дня вступу України до СОТ, за винятком товарних позицій щодо молока і молочних продуктів, виноматеріалів. У цьому ж законі передбачено, що зниження ставок ввізного мита на легкові автомобілі з 25% до 10% діятиме з 1 січня 2009 року.

5 червня заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ заявив, що прийнятий Верховною Радою закон про внесення змін до Закону «Про Митний тариф України» не відповідає умовам Угоди про вступ України до СОТ.

Він зазначив, що невідповідність полягає в тому, що введення нових знижених тарифів на більш ніж 150 товарних позицій відкладено законом до 1 січня 2009 року.

20 червня Президент України В.ЮЩЕНКО застосував право вето до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України».