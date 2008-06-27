Довгий: було би не шляхетно добивати Луценка

Секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ вважає, що у випадку, якщо прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не змінить свій підхід до вирішення конкретних проблем і не замінить команду, що складається з популістів, вона взагалі навряд чи колись переможе на виборах.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Фокус», повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

За словами О.ДОВГОГО, «позачергові вибори в столиці показали, що не ми перемогли ТИМОШЕНКО - її не підтримали кияни. Ми ж лише зупинили ту катастрофічну епідемію, яка могла поширитися на всю Україну, під назвою «крах місцевого самоврядування».

Щодо міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА секретар Київради зазначив: «Я коментую ЛУЦЕНКА виключно як явище. Моя особиста думка: він – явище політичного минулого. Майбутнього, на жаль, у нього немає».

На думку О.ДОВГОГО, Ю.ЛУЦЕНКО «на сьогодні – політичний лежачий поліцейський. Тепер, коли він з тріском провалив київські вибори, не шляхетно було б його добивати».

Після візитів у МВС щодо різних справ у секретаря Київради, за його словами, склалося враження, що Ю.ЛУЦЕНКО дуже далекий від правоохоронної діяльності. «Він дотепер не розуміє, що він взагалі не міліціонер, - зазначив О.ДОВГИЙ. «Проте ми маємо бути вдячні, що не без його допомоги дістали можливість перемогти на позачергових виборах у Київську міськраду, збільшивши свої сили в ній більш ніж удвічі», - додав секретар Київради.