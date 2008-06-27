Кабмін прийняв за основу концепцію змін до держбюджету

Кабінет міністрів прийняв за основу концепцію змін до державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після позачергового засідання Кабінету міністрів повідомив журналістам міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

Подробиці рішення уряду В.ПИНЗЕНИК не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться нарада з питань макроекономічної стабільності, в якій візьмуть участь прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, представники економічного блоку уряду і глава НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.

Президент сподівається, що Кабінет міністрів і Нацбанк узгодять свої позиції щодо макроекономічних показників, і на цій нараді уряд і НБУ матимуть спільну узгоджену позицію з цього питання.