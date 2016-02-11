У Раді не набереться голосів для відставки уряду - Парубій

Про це сказав журналістам перший заступник голови парламенту Андрій Парубій після прес-конференції в Міністерстві фінансів.

"За моїм аналізом, немає достатньої кількості голосів для відставки уряду. Але головне - що немає бачення того, хто буде працювати далі, як вибрати новий уряд", - сказав він.

При цьому Парубій зазначив, що парламент розгляне кандидатури на вакантні посади в уряді.

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"Звісно, що є вакантні посади. Звісно, будуть пропозиції по вакантним посадам, в першу чергу, щоб вони були заповнені, доукомплектувати уряд. Звісно, це питання буде вирішено. Не впевнений, що у вівторок, але найближчим часом", - підкреслив перший заступник голови ВР.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів визначив свої вимоги до всіх гілок влади, у разі невиконання яких члени уряду подадуть у відставку. Зокрема, це ринкова зарплата для керівництва міністерств, нова програма коаліції, завершення приватизації, реформа адміністрування податків і недопущення політичного тиску на членів Кабміну. Міністри готові чекати виконання цих вимог до 16 лютого 2016 року, коли Верховна Рада буде розглядати звіт уряду про результати діяльності за рік.

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3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку. Таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенко» Ігоря Кононенка і Адміністрації президента. Абромавичус підкреслив, що його рішення остаточне і не підлягає перегляду в існуючих умовах.