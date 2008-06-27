У Луценка вирішили боротися з фобією щодо кримських татар

Народний депутат України Олесь ДОНІЙ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона” ) внесе на розгляд Верховної Ради України законопроект про повернення історичних назв населеним пунктам в Криму. Про це він повідомив на круглому столі на тему “Відродження національної свідомості або нацизм?”.

За його словами, йдеться про повернення “історичних кримськотатарських, грецьких назв”.

Він підкреслив, що в тому випадку, коли “Україна зацікавлена в мирному існуванні різних національностей на своїй території, то необхідно також повертати і історичну пам’ять”. О.ДОНІЙ додав, що “це буде прикладом боротьби, зокрема, із фобією щодо кримських татар”.