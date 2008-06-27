Росія та ЄС домовилися про початок переговорів про нову базову угоду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на самміті Росія-ЄС в Ханти-Мансійську.

У спільній заяві, текст якої має УНІАН, сторони зазначають, що нова угода має замінити угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершився наприкінці 2007 року. У заяві зазначається, що дія угоди про партнерство та співробітництво буде продовжена на час переговорів.

Лідери Росії та ЄС зазначили, що нова стратегічна угода має сприяти розвитку двосторонніх відносин та посиленню договірної бази для розвитку відносин в рамках чотирьох основних свобод: руху товарів, капіталів, послуг та громадян.

Сторони також вирішили, що перший раунд переговорів відбудеться у Брюсселі 4 липня цього року.

Як повідомляв УНІАН, ЄС збирався розпочати переговори з Росією про нову базову угоду ще всередині 2007 року, однак спочатку ці переговори були заблоковані Польщею, а потім Литвою.